Gibts die Covid-Impfung bald als Nasenspray?

Schutz über die Atemwege

So zum Beispiel Prof. Ulrich Lauer von der Uniklinik in Tübingen. Gemeinsam mit dem dem Max-Planck-Institut in Martinsried entwickelt er momentan den nasalen Covid19-Impfstoff «vir4vac». Gegenüber mdr.de erklärte er: «Die bisher zugelassenen Impfstoffe werden intramuskulär verabreicht. Die bauen einen Schutz in erster Linie im Körperinneren. Das Sars-Cov-2-Virus dringt über die Atemwege ein. Das ist ein sogenanntes respiratorisches Virus. Was man zuerst schützen muss, sind eigentlich unsere Atemwege.»