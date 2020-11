Antikörper trotz mildem Verlauf

Diese Erkenntnis haben US-Forscher im Fachjournal Science veröffentlicht. Sie untersuchten mehr als 30'000 Personen, die bereits am neuen Coronavirus erkrankt waren. Bei den meisten konnten die Forscher Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus nachweisen. Interessant: Die Mehrheit hatte einen milden Verlauf. Besonders wichtig für die Immunität ist allerdings nicht nur das Vorhandensein von Antikörpern, sondern auch deren Funktion. So gibt es welche, die das Virus ausschalten können – auf die kommt es schlussendlich an. Genau solch neutralisierende Antikörper wurden in der US-Studie gefunden.