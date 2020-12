Beunruhigend: Auch in Südafrika wurde eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus entdeckt – es handle sich dabei aber nicht um dieselbe wie in England, erklärt Bioinformatiker Richard Neher gegenüber Spielgel.de. «Dass diese Viren mutieren, ist in der Tat völlig normal», sagt der Forschungsgruppenleiter am Biozentrum der Universität Basel in der Schweiz. «Wie sehr das tatsächlich mit dem Virus zu tun hat, und welche Rolle epidemiologische Faktoren wie Superspreading-Ereignisse dabei spielen, ist nicht abschliessend geklärt.»