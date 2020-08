Neue Aufgaben hat auch das Airport Medical Center gefasst. Die Praxis im achten Stock des Prime Center 1 bietet Corona-Tests an. Im Wartezimmer sitzt ein Pärchen mit Masken. Andrej Tschitschko, 40, will mit seiner Freundin Ferien auf den Seychellen verbringen. Dafür müssen beide bei Abflug einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Adrian Krähenbühl, 36, Leiter des Medical Center, führt das Teststäbchen tief in die Nase ein. Der Patient verzieht das Gesicht, versichert aber: «Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es war unangenehm kitzlig, aber nicht schmerzhaft.» Krähenbühls Team führt 30 bis 80 Tests pro Tag durch. An Reisenden, an Airline-Personal sowie an Leuten aus der Bevölkerung.