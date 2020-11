Viren sind für mehrere Wochen nachweisbar

Die Forscher konnten zeigen: In den oberen Atemwegen war das Virus durchschnittlich noch 17 Tage nach der Symptom-Phase auffindbar, in den unteren Atemwege 15 Tage. Trotzdem stellte sich heraus, dass in den Proben, die fünf Tage nach den ersten Symptomen entnommen wurden, das Virusmaterial keine neuen Infektionen verursachen konnte.