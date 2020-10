1. Was ist Quarantäne und was muss ich dabei beachten?

In der Quarantäne bleibt man zu Hause und vermeidet den Kontakt zu anderen Menschen. Jemand, der mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person in engem Kontakt stand, muss in Quarantäne. So wird vermieden, dass sie unwissentlich andere Personen ansteckt. Wer sich hingegen in der Isolation befindet, ist positiv auf COVID-19 getestet worden oder hat Symptome, welche auf eine Ansteckung hindeuten.