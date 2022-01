Darf ich tagelang mein Zuhause nicht verlassen? Diese Frage werden sich in diesem Pandemiewinter die meisten von uns wohl oder übel einmal stellen müssen. Wenns blöd kommt, bleibt es nicht bei dem einem Mal und die Frage könnte fast so alltäglich werden wie: «Hast Du deine Maske eingepackt?» Leider reicht ein Blick in die Tasche in diesem Fall nicht aus. Wer es genau wissen möchte, öffnet die Seite des Bundesamts für Gesundheit und klickt und klickt und klickt. Man springt zwischen Begriffen wie Abstand, Isolation und Ansteckung hin und her. Wir vereinfachen euch die Recherche und haben die wichtigsten Fakten des BAG zur Quarantäne zusammengetragen.