Behauptung Nr. 2: Die Impfung bietet keinen genügenden Schutz.

Eine kürzlich erschienene Studie zeigt ganz was anderes: Von 75 Millionen voll geimpften Amerikanern sind 5 800 an Covid-19 erkrankt und 74 von ihnen verstorben. Um die Zahlen greifbarer zu machen, auch hier ein Vergleich: Wäre jede über 20 Jahre alte Person in der Schweiz geimpft und das Virus würde wie gehabt wüten, dann würden gerade mal acht Personen an einem schweren Covid-19-Verlauf sterben. Schwere Verläufe und Todesfälle sind praktisch ausgeschlossen. Die Weitergabe des Virus ist sehr stark reduziert. Ein derart guter Impfschutz ist so bisher in der Geschichte der Medizin unerreicht.