Apfelbaum vs. Mensch

Es ist ja so, während wir Menschen es gerne hätten, dass sich Obst und Gemüse so lange wie möglich so frisch wie möglich halten, verfolgen sie selber ein ganz anderes Ziel: Fortpflanzung. Sprich ihre Früchte so schnell wie möglich zu zersetzen zu lassen, um deren Kerne oder Samen an den natürlichen Kreislauf weiterzugeben.

Eine schlechte Ausgangslage. Nun hat der Mensch inzwischen natürlich Mittel und Wege gefunden, um seine geliebten Obst- und Gemüsesorten trotzdem so lange wie möglich zu horten und rund um die Welt zu schicken. Das gilt auch für Äpfel. In sogenannten «Controlled Atmosphere»-Lagern werden sie den idealen Sauerstoff-, Kohlendioxid, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen ausgesetzt, die ihren natürlichen Alterungsprozess aufhalten sollen. So hat das Obst teilweise schon bis zu neun Monate auf dem kleinen Buckel, bis es überhaupt in die Läden gelangt. Es gilt: Wer noch frisch aussieht und knackig ist, wird verkauft. Ob und wie viel des Vitamin-C-Gehalt dabei auf der Strecke geblieben ist, findet dabei keine Beachtung mehr.