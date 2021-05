Was uns im Lockdown Hoffnung geben kann

Mit welchen psychosomatischen Folgen rechnen Sie noch im Laufe dieses Jahres?

Wir wissen, dass wir für dieses Leben im 21. Jahrhundert eigentlich nicht gemacht sind. Unser Gehirn und unser Körper ist eher für das Leben in der Steinzeit konstruiert. Alle unsere inneren Programmierungen - physiologisch, neurologisch und psychologisch - sind überfordert mit dem, wie wir leben. Und dennoch versuchen wir klarzukommen mit all dem, was Zivilisation, Gesellschaft, Technik, Medizin und IT an neuen Lebenswirklichkeiten schaffen, ob mit oder ohne Pandemie.

Entsprechend wird sich das Krisenerleben der meisten Menschen in den kommenden Monaten weiter verstärken, solange wir keine äusseren Veränderungen erleben. Gleichzeitig lassen uns persönliche oder gesellschaftliche Krisen immer Antworten finden. So ist der Mensch. Krisen zwingen uns loszulassen. Krisen führen uns ins Wachstum. Nutzen wir Krisen richtig, machen sie uns selbstbewusster und resilienter. Als grundoptimistischer Therapeut glaube ich an dieses innere Wachstum und an unsere psychologische Flexibilität, gute Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden, individuell und gesellschaftlich.