Mit 6 Übungen zu mehr Selbstbewusstsein

Geht aufrecht durchs Leben

Wer sich klein macht, fühlt sich auch so. Also Kopf hoch und Brust raus! Wenn ihr euch im Alltag sonst lieber versteckt, wird sich diese selbstbewusste Körperhaltung anfangs noch etwas ungewohnt anfühlen, vielleicht sogar lächerlich. Aber das steckt nur in eurem Kopf. Gewöhnt euch langsam an euer neues Auftreten. Fangt zu Hause damit an, geht dann mit geradem Rücken einkaufen und tretet schliesslich mit neuem Selbstbewusstsein im Büro auf. Überprüft eure Körperhaltung laufend – und zwar in möglichst vielen unterschiedlichen Situationen. Sackt ihr im Gespräch mit dem Chef plötzlich wieder in euch zusammen? Durch die laufende Kontrolle reduziert ihr das Zurückfallen in alte Muster. Nach ein paar Wochen habt ihr euch ein selbstsicheres Auftreten angewöhnt. Sport hilft euch zusätzlich dabei, ein positives Körpergefühl zu entwickeln und setzt erst noch Glückshormone frei.