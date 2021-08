Corona als Lustkiler

Haben wir wegen Covid bald alle keinen Sex mehr?

Wer an Covid erkrankt, hat nicht nur währenddessen zu kämpfen, viele Symptome machen sich erst nach der Genesung breit. So zum Beispiel der Libidoverlust. Wir klären auf, woher die Sexflaute kommt und wie Betroffene am besten damit umgehen.