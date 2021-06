Ist es verwerflich, den Lockdown zu vermissen?

Fuck, ich habe wieder Angst, was zu verpassen

Alle tanzen wieder besoffen vor Glück (oder so) auf Dachterrassen und liegen ihren unzähligen Cliquen in den Armen. Ich liege immer noch im Bett. Und vermisse plötzlich Dinge, die ich gar nicht will und mag. Die gute alte prä-pandemische FOMO, die «Fear of missing out», trifft mich wieder schlagartig. Es war so schön, als man nichts konnte. Und durfte. Oder?