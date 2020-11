Nun leben wir seit neun Monaten mit einer Pandemie, die jeden treffen kann. Und jeden trifft, der sich nicht einschränken kann und will. Wir sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, wo und wie wir wollen, können nicht mehr treffen, auf wen wir Lust haben. Man ahnt es, das zarte Schneeflöckchen befindet sich in einer Ausnahmesituation. Dabei fragt man sich doch im Umkehrschluss: Warum sind gerade die Schneeflocken so wenig krisenresistent – sollten die nicht flexibler sein, weil digitaler Kontakt Normalzustand ist? Der Zürcher Psychologe Ben Kneubühler weiss: «Es ist nicht dasselbe, rein digitalen Kontakten gewohnt zu sein, und dazu verdonnert zu sein, nicht rauszudürfen. Jugendliche und junge Erwachsene der Generation Snowflake befinden sich in einer Lebensphase, in der der direkte Kontakt sehr wichtig ist. Angenommen, sie wohnen noch zu Hause – dann ist dieser Freiraum zentral für die Entwicklung und Identitätsbildung.» So rutschen die jugendlichen Sensibelchen langsam ab wie eine zarte Eisblume am Fenster, wenn die Sonne darauf scheint.