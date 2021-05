So schaffen wir es früher ins Bett

4. Smartphone weg

Weiter gehts mit der Selbstdisziplin. Das Smartphone ist in diesem Fall einer eurer grössten Gegner und Gegenstand unzähliger Verlockungen. Die Sozialen Medien, Zeitungsabos, Chats mit Freunden oder einfach alte Bilder und Videos durchscrollen – die Möglichkeiten zum Zeitvertreib sind endlos. Nicht so leider die Anzahl Stunden in der Nacht. Deshalb legen wir das Smartphone zu einer bestimmten Uhrzeit am besten in sein Bett, also in eine Schublade oder ähnliches. Hauptsache, wir sehen es nicht ständig.