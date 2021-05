So beeinflusst die Corona-Pandemie den Schlaf

Auch Wecker seien aus «gesundheitspolitischer Sicht gesundheitsschädlich», so der Schlafforscher weiter. «Allein schon der Gedanke daran, dass morgens der Wecker klingeln wird - oder was auch immer -, hindert manchen am Ein- und Durchschlafen.» 83 Prozent der arbeitenden Bevölkerung benötige an Werktagen einen Wecker, führt Wiater aus. Eigentlich würden diese Menschen morgens folglich länger schlafen. «Wecker verursachen regelmässigen Schlafentzug und gefährden dadurch unsere Gesundheit», warnt der Experte. «Je nach Schlafphase, aus der uns der Wecker abrupt herausreisst, sind wir am frühen Morgen mehr oder weniger schlaftrunken und orientierungslos.» Erst wenn man nach und nach in seinen Tagesrhythmus gefunden habe, werde man fitter, «aber ob wir aufgeweckt sind, wenn wir aufgeweckt werden, darf man doch sehr bezweifeln», gibt der Autor zu bedenken.