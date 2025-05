Darum helfen zwei getrennte Decken beim Schlafen: 

Wer schonmal in einem Hotel in Frankreich, England oder Amerika war, kennt das Phänomen: Statt Duvets finden wir dort lediglich dünne Laken, die so eng unter die Matratze gespannt sind, dass nur schon der Weg ins Bett zur Geduldsprobe wird. Bevor wir das nächste Mal einem Wutanfall nahe sind, möchten wir euch daher bitten, kurz innezuhalten und dem Universum für die Erfindung unserer weichen, kuscheligen Bettdecke zu danken. Pardon, wir meinen natürlich den Plural. BettdeckeN. Denn wenn ihr in der Schweiz lebt, stehen die Chancen, dass ihr und euer Partner zwar auf der gleichen Matratze, aber unter verschiedenen Decken liegt, relativ gut.