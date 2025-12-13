Diese 4 Dehnübungen helfen beim Einschlafen

4. Gedehnt von Kopf bis … Bein

Nachdem nun Hüfte, Bauch und Nacken gedehnt sind, sollten wir auch die Beine bettfertig machen. Die dazu passende Dehnung ist den meisten wahrscheinlich bekannt: Wir setzen uns mit ausgestreckten Beinen hin und ziehen mit dem Oberkörper nach vorne. Dabei versuchen wir unsere Füsse zu berühren oder sie gar vollständig zu greifen. Die Beine bleiben währenddessen gestreckt und der Kopf zieht in die Richtung der Knie. Falls diese Übung zu schwierig ist, könnt ihr die Beine auch einzeln nach vorne strecken und abwechseln.