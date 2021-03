So schädlich ist Blaulicht für unsere Haut

So ist es. Natürlich ist Blaulicht nicht annähernd so stark wie Sonnenstrahlen. Dennoch liegen die Wellen des sogenannten HEV-Lichts im kritischen Bereich und können tatsächlich auf Dauer unserer Haut schaden. Schauen wir also über Stunden in einen Bildschirm, kann das Blaulicht bis in die tieferen Hautschichten eindringen und dort das Bindegewebe zerstören, wodurch schneller Falten entstehen und die Haut an Festigkeit verliert. Somit kann also eine vorzeitige Hautalterung begünstigt werden. Ausserdem können vermehrt Reizungen auf der Haut entstehen und Pigmentflecken gefördert werden.