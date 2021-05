Wie Instagram die gendergerechte Sprache fördert

Dass immer mehr Menschen ihre Pronomen in die Bio schreiben, ist nun auch Instagram selbst aufgefallen. Deshalb lanciert die App nun eine Funktion, in der man bis zu vier verschiedene Pronomen anwählen und im Profil anzeigen kann. Diese werden dann direkt neben dem Username in hellgrauer Farbe angezeigt (siehe Titelbild oben). Die Auswahl an Pronomen ist gross: Von den allseits bekannten wie «he», «she», und «they», gibt es unter anderem auch eher seltene Bezeichnungen wie «ze», «zie» oder «per». Instagram verschafft seinen User*innen somit auf unkomplizierte Art und Weise mehr Kontrolle über die eigene Identität.