Vom Ausstieg und Verzicht auf Karriere

«Freizeit ist in, Arbeit out», sang der Deutschrapper Shindy 2013 – und trifft mit dieser Aussage auch heute eigentlich genau ins Schwarze. Das Phänomen «Downshifting» gewinnt in den letzten Jahren zunehmend an Präsenz. Es beschreibt den Wechsel von einer höheren in eine tiefer qualifizierte Stelle. Quasi vom CEO zum Tellerwäscher, von der Topmanagerin zur Floristin. Dabei gelten die schlechter bezahlten und handwerklichen Berufe oft als Befreiungsschlag aus dem Büroalltag. Ob es schlussendlich wirklich weniger stressig ist, in einem vollen Restaurant sämtliche Teller rechtzeitig zu säubern, ist fragwürdig. Schlussendlich geht es beim Downshifting aber um eine Art der Entschleunigung. In welchem Berufsfeld die liegt, nimmt jeder Mensch individuell anders wahr.