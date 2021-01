Gerührt und geschüttelt in Ägypten

Immer blauer Himmel, Sonne pur, feines Essen und eine herzliche Gastfreundschaft – so zeigt sich Ägypten, mein Sehnsuchtsort. In Hurghada am Roten Meer geniesse ich die Zeit beim Baden, Schnorcheln, Faulenzen. Und gönne mir im «Al Halaka» in der Marina die beste Fischsuppe EVER. Dann ab nach Luxor. Die Stadt am Nil, am längsten Fluss der Welt, ist berühmt für ihre Pharaonentempel und hat Charme. Sie ist wie ein üppiger bunter Garten mit prächtigen Blumen, Zuckerrohr-, Bananen- und Mango-Plantagen. Aber eigentlich sind es die Menschen, die mich derart faszinieren. Trotz Not, Armut und Diktatur – da schüttelts mich schon manchmal durch – verlieren die Ägypter nie ihren Humor, sind stets höflich, extrem hilfsbereit und gern für einen Schwatz zu haben. Ihre Gastfreundschaft ist legendär und rührt mich. Und wenn die Muezzine gleichzeitig von den Moscheen zum Gebet rufen, flirrt eine magische Stimmung über dem Land. Ägypten – ein Kontrastprogramm zu unserer hektischen Hamsterrad-Welt. Das Beste: Ich bin bereits da.

Irène Müller, Korrektorin

Zurück in die zweite Heimat