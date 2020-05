Gibt’s dafür ein Geheimrezept?

Ich möchte Paare auffordern, sich eine intime Nische zu suchen. In der Natur an der frischen Luft die Leichtigkeit des Seins zu spüren und sich auszutauschen. In einem Rückblick zu besprechen, was sie als unfair empfanden und was gut gelungen ist und in einem Ausblick darauf zu fokussieren, was die gemeinsamen und individuellen Wünsche sind. Ein einfaches Hausmittel mit hohem Wirkungsgrad: ein Lächeln schenken, geduldig zuhören und ernst nehmen, wertschätzen. Mir fällt immer wieder auf, dass sich Paare diese drei Punkte wünschen. Da machen mein Mann und ich keine Ausnahme.