Diese Krankheiten kann Nikotinqualm auch auslösen

Es gibt viele Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören. Der wichtigste ist unsere Gesundheit. Nahezu jedes Organ im menschlichen Körper nimmt Schaden am Tabakkonsum. Am meisten hat unsere Lunge auszustehen, etwa 80 Prozent aller Lungenkrebsfälle gehen auf das Rauchen zurück. Ausserdem ist es die Hauptursache für eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD. An akuten Krankheiten der Atemwege wie Grippe und Erkältungen leiden Raucher ebenfalls häufiger als Nichtraucher.