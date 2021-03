2. Beeren

Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren sind nicht nur ein super leckerer Snack für Zwischendurch, sondern tun auch so einiges für unsere Gesundheit. So stecken in den kleinen, bunten Früchten jede Menge Ballaststoffe, Vitamine und Antioxidantien. Diese Kombo soll ebenfalls Entzündungen hemmen und bei Asthma helfen.