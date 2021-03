Was esst ihr eigentlich zum Frühstück? Avocadotoast oder Acai-Bowl? Was lange als hip galt, ist zwar nach wie vor super lecker, aber modisch gesprochen leider sowas von last Season. Denn jetzt scheint ein ganz anderer Trend eurem Lieblingszmorge den Rang abzulaufen. Gestatten: «Nature's Cereal». Wo man bei der ebenso viral gegangenen Feta-Pasta immerhin ein paar Koch-Skills beweisen musste, ist dieser Food-Trend an Einfachheit nicht zu überbieten. Denn das Rezept besteht lediglich aus vier Zutaten, die nicht einmal gekocht werden müssen. Wer also so gar nicht gerne den Kochlöffel schwingt und auf der Suche nach einer neuen (und im wahrsten Sinne des Wortes freshen) Frühstücksidee ist, sollte jetzt weiterlesen.