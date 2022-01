Flurona – wie geht das?

Schuld an dem Mix ist die hohe Grippeaktivität. Weil die im letzten Jahr so tief wie selten war, wird in den nächsten Monaten mit einem rasanten Anstieg der Grippefälle zu rechnen sein. Österreich meldete in der vergangen Woche allein 8000 davon. Gegenüber Welt erklärt Virologe Reinhold Förster: «Gerade im Februar oder März, wenn die Grippewelle an Fahrt aufnehmen könnte, wäre es nicht verwunderlich, wenn sich einige Menschen mit beiden Viren infizieren.»