«Auf zur dritten Impfung» – das denken sich momentan viele. Denn der Zeitpunkt ist perfekt: In zehn Tagen ist Weihnachten. Und für das Familienfest inklusive Grosseltern wäre der zusätzliche Schutz sicher nicht verkehrt.



Doch die eine oder der andere muss sich noch etwas gedulden. Denn in der Schweiz ist die Drittimpfung offiziell erst sechs Monate nach der Zweitimpfung zugelassen – auch wenn die Auffrischung aus medizinischer Sicht schon früher möglich wäre, wie Experten sagen. In einigen Kantonen kann man sich je nach Kapazität auch bereits vor Ablauf der Frist boostern lassen. Da dies aber (noch) nicht erlaubt ist, muss man dafür eine schriftliche Einwilligung unterzeichnen.



Wer sich trotzdem bereits einen Termin sichern konnte, dem graut es womöglich jetzt schon vor den Nebenwirkungen. Doch welche Impfreaktionen sind zu erwarten? Das hängt nicht zuletzt vom Impfstoff ab.