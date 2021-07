Keine Impf-Nebenwirkungen = schlechtes Immunstystem?

Halt, stopp!

Das stimme so allerdings nicht, so Dr. Veenu Manoharan, Dozentin für Immunologie an der Cardiff Metropolitan University, in einem Artikel der Plattform The Conversation. Hier erklärt sie den Unterschied zwischen angeborener und adaptiver Immunantwort und entkräftet damit zudem die Befürchtung, dass ohne eine spürbare Impfreaktion auch keinen Immunschutz infolge einer Impfung aufgebaut werde.