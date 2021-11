Immer wieder hört man sie: Diese Geschichten von zwei Menschen, die im selben Haushalt leben, vielleicht sogar ein Paar sind und sich so gut wie alles in der Wohnung teilen. Dann erkrankt die eine Person an Corona. Die andere bleibt gesund. Wie ist das möglich? Ein Rätsel, das die Forschung seit Ausbruch der Pandemie beschäftigt.



Erste Vermutungen, was hinter dem Phänomen stecken könnte, liefert eine britische Studie. Die befindet sich zwar (noch) im Begutachtungsprozess, wurde aber bereits vom renommierten Fachmagazine Nature publiziert.