Das sind die grössten Fehler bei Erkältungen

Niesen nicht unterdrücken

Niesen befreit den Nasenraum von Fremdkörpern wie Staub und Bakterien. Wer es unterdrückt, behält diese Keime im Körperinneren, was die Erkältung eher fördert als bekämpft. Auch wenn das laute Geräusch in der Öffentlichkeit unangenehm ist - Niesen sollte man nicht unterdrücken. In Zeiten des Coronavirus gilt: Nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge niesen. Das verhindert, dass man die Keime mit der Hand verteilt.