Welche Lebensmittel machen müde?

Lebensmittel, die müde machen

Es ist weder ein Geheimnis, noch eine bahnbrechende Neuigkeit: Industriell verarbeiteter Zucker ist das pure Böse. Für einen geschmiert laufenden Organismus jedenfalls. So lecker Süssigkeiten, Limonaden und Gebäck auch sein mögen, auf das kurze, befriedigende Zucker-Hoch folgt unumgänglich ein tiefes, finsteres Tal der Müdigkeit.

In einem ähnlichen Teufelskreis dreht ihr euch mit zu viel Koffein. Wer sich tagsüber mit Kaffee nach Kaffee über die Runden bringt, hat abends garantiert Schwierigkeiten beim Wegschlummern und einen weniger erholsamen Schlaf. Trinkt lieber nicht mehr als drei Tassen am Tag – und die vor 14 Uhr. Wem es danach, der fiesen Routine wegen, noch nach einem beschwingenden Heissgetränk gelüstet, der schlürft Schwarz-, Grün-, oder Matcha-Tee.