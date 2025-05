Mythos 6: Zimmerpflanzen zaubern zusätzlichen Staub

Dass sie Schuld am Dilemma sind, darf man ihnen nicht unterstellen. Aber warum sind gerade Pflanzen immer so dermassen staubig? Sie sorgen für eine höhere Luftfeuchtigkeit in der Wohnung – der Staub wird so an kleine Wassermoleküle gebunden, wird schwerer und fällt sanft, aber eben direkt auf unser liebstes Grün herab.