Mein Vater LIEBT das Saunieren und hat sich sogar eine eigene kleine Kabine angeschafft. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen und wagte den Schritt über die Holzschwelle. Nach 60 Sekunden in der Hitzehölle kam ich mit schüttelndem Kopf und absoluter Verständnislosigkeit wieder raus.

Was soll daran bitte toll sein? Ich fühlte mich als wäre ich in der Sahara ausgesetzt worden, mein ganzer Körper hatte angefangen zu jucken. Ganz zu schweigen davon, dass ich in diesem Holzbunker fast keine Luft mehr bekam. Es ist mir ein Rätsel, wieso diese ganzen Unannehmlichkeiten so gesund sein sollen. Ist es das überhaupt?