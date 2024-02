Läuft bei uns

Die Nasendusche mit Salzwasser spült Krankheitserreger und andere Schadstoffe aus unserem Riechkolben, mildert Schwellungen und beugt Erkältungen vor. Nach einer Atemwegserkrankung beschleunigt das Spülen den Heilprozess. Langfristig kann die Nasendusche sogar chronische Entzündungen und Beschwerden durch Heuschnupfen und Allergien lindern. Der Gedanke an Salzwasser, das durch eure Nase schiesst, treibt euch die Tränen in die Augen? Ein bisschen masochistisch veranlagt muss man beim Verwenden des Geräts schon sein. Richtig angenehm ist der Spülprozess nicht – ach, aber so befreiend!