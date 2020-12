12 Beispiele, wie blöd inkorrektes Maskentragen ist

Jede andere (noch so kreative) Form eine Maske zu tragen, bringt so viel wie ...

… Schweizerdeutsch in Papua-Neuguinea zu sprechen.



… Donald Trumps Versuche nach den Auszählungen die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.



… ein Joghurt ohne Löffel.



… eine Gitarre, die keine Saiten hat.



… ein Kompass ohne eingezeichnete Himmelsrichtungen.



… sich an Silvester mit Rimuss betrinken zu wollen.



… Tee aufzugiessen und dabei das Wasser zu vergessen.



… Fahrradfahren mit Loch im Pneu.



… Stagediving an Online-Konzerten.



… Google ohne Internetzugang.



… in Zürich einen anständigen Kaffee unter 5 Franken zu suchen.



… die «Sex and the City»-Filme den «Sex and the City»-Serien vorzuziehen.



Sofern unter euch Falschträgerinnen und Falschträger mitlesen: Fassen wir das Learning des heutigen Nachhilfeunterrichts kurz zusammen. Verfehlt das Stück Stoff Nase oder Mund, ist die Schutzwirksamkeit gleich 60 minus 60. Also null. Keine einzige Kerze. Nada. Und somit nichts. Deshalb die Maske richtig aufsetzen – damit wir gemeinsam die Kurve wieder nach unten biegen.