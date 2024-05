Grüner Alleskönner

Weshalb Avocado nicht nur als Super-Food taugt

Als Superfood ist die Avocado längst in aller Munde. Die tropische Frucht ist aber auch in Sachen Beauty ein wahrer Allrounder. Mit einer geballten Ladung an Vitaminen und Fetten sorgt sie für straffe Haut und kräftiges Haar.