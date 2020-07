Haarausfall? So stärkt ihr Mähne und Kopfhaut

Die Haare sammeln sich büschelweise in der Bürste und unter der Dusche lösen sie sich in ganzen Strähnen vom Kopf: Wer schon mal mit Haarausfall zu kämpfen hatte, kennt das Gefühl – es ist der pure Horror! Hilflos muss man dabei zusehen, wie die schöne Mähne immer dünner und lichter wird. Man hat förmlich Angst, plötzlich mit Glatze dazustehen, falls das im gleichen Stil so weitergeht … Aber (Gott sei Dank) befinden sich unsere Haare in einem ständigen Zyklus, sodass immer nur ein kleiner Teil ausfällt, während der Rest fleissig weiter wächst – es gibt also keinen Grund, gleich in Panik zu geraten. Trotzdem möchte man irgendetwas tun, um die Haare (so gut es geht) zu unterstützen, oder?! Dermatologin Dr. med. Nora Gräni von Dermanence hat uns erklärt, wie man bei Haarausfall nach dem Absetzen der Pille oder nach einer Schwangerschaft reagiert.