Last but not least tut Lavendel auch eine Menge für unsere Haut – und ist für jeden Typ geeignet. Vor allem trockene, sensible oder irritierte Haut profitiert von seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaft. Aber auch bei Irritationen und Unreinheiten kann Lavendelöl eine beruhigende Wirkung haben und den Hautzellen helfen, sich zu regenerieren. Gesichtsmasken mit Lavendel pflegen besonders intensiv und wirken antibakteriell und antiseptisch, kurbeln das Zellwachstum an und verfeinern die Poren.