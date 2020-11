Habt ihr geahnt, wie eklig euer Geschirrtuch ist?

So entsteht ganz schnell ein Keim-Teufelskreis, der kein Ende zu nehmen scheint. Und was tun wir dagegen? Strikt Tücher trennen! Legt euch zum Beispiel ein spezielles Tuch nur für die Hände zu und ein weiteres, am besten in einer anderen Farbe, mit dem ihr ausschliesslich (sauberes) Geschirr abtrocknet. Und die Arbeitsfläche? Hier sammelt sich im Laufe einer Koch-Session so viel an, dass die am besten mit Haushaltspapier gereinigt wird, das hinterher im Müll landet. Eine nachhaltigere Alternative sind kleine Stofftücher, die nach jedem Einsatz in den Wäschekorb wandern.