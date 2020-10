So wirkt sich unser Schlaf-Typ auf den Alltag aus

Der Bär

Mit einer Quote von rund 50% ist der Bär der am häufigsten vertretene Typ. Bären drücken zwar ab und an mal den Snooze-Button, wachen an sich aber gerne bei Sonnenaufgang auf, haben am Nachmittag ein leichtes Energie-Tief und freuen sich am Abend auf ihre Höhle … äh ihr Bett.