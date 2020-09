Investieren lohnt sich

Das Bett ist für einflussreiche Menschen sowas wie die neue It-Bag. Während des Lockdowns ergriffen viele die Chance, das Appartement bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Eigentlich ganz logisch, dass das Schlafzimmer vom Makeover nicht ausgeschlossen wurde. Schliesslich verbringen wir die Hälfte unseres Lebens in der Kiste. In ungewissen Zeiten wie diesen vielleicht sogar noch ein wenig mehr. Ein gemütlicher Zufluchtsort, der Träume wahr werden lässt, ergibt also nur Sinn.