… hilft barfuss gehen wirklich gegen Jetlag?

Der Mythos um die innere Uhr

In Folge zwei zieht es Zac und seinen Kompagnon nach Frankreich. Da wollen sie was über Wasser lernen und reisen – wie passend – durch den unter Wasser liegenden Eurotunnel an. In Coquelles angekommen hat besagter Kompagnon auch schon den ersten wertvollen Tipp für Zac parat: Erst mal Schuhe aus, aussteigen und barfuss die neue Umgebung erfühlen. Aufsaugen, einverleiben. Statt wie Netflix-Kollegin Marie Kondo nun «Does it spark Joy?» zu fragen, behauptet der selbst ernannte Health- und Lifestyle-Guru Darin Olien aber, so würde man die innere Uhr neu stellen. Mithilfe des elektromagnetischen Felds der Erde die circadiane Rhythmik umtakten. Heisst: Nach einer «zu schnellen Reise» den Körper erden und so einem Jetlag vorbeugen.

Is ja irre, fand ich. So einfach ist das also – das ist doch mal ’nen Artikel wert. Beginnt man dann aber zu recherchieren, stellt sich schnell raus: Der erzählt recht viel, wenn der Tag lang ist, dieser Darin Olien. So richtig Hand und Fuss hätte davon leider eher wenig. Wie die Info eben, dass es einen erdet und vor einem Jetlag bewahrt, wenn man nach der Reise mit blanken Füssen die neue Destination erkundet. Hmpf.