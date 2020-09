Kann man den Hunger einfach wegpieksen?

Weltweit sterben mehr Menschen an Übergewicht als an Unterernährung und Hunger. Im Jahr 2016 waren mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig, 650 Millionen waren adipös, das heisst stark übergewichtig. In der Schweiz hat sich die Zahl der übergewichtigen Personen laut Statistiken von WHO und OECD seit 1980 verdoppelt. Bei Übergewicht spielen zum einen genetische Faktoren eine Rolle, zum anderen der Lebensstil und Umwelteinflüsse. Übergewicht loszuwerden bedeutet nicht einfach, weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. Die Pfunde zu viel resultieren aus einem komplexen neuroendokrinen Problem, also einer Verknüpfung von Hormon- und Nervensystem. Die beiden Hormone Ghrelin und Leptin spielen eine zentrale Rolle. Ghrelin regt den Appetit an und verlangsamt zudem die Fettverbrennung. Leptin ist für die Sättigung zuständig. Forscher beobachteten, dass bei Übergewichtigen der Ghrelinspiegel nicht sank, nachdem sie etwas gegessen hatten. Das bedeutet: Es stellt sich kein Sättigungsgefühl ein.