In der Küche ihres Vegan-Restaurants Kle in Zürich ist Zizi Hattab zu beschäftigt, um an Corona zu denken. Das Maskentragen berge auch Gefahren: «Ich mag es nicht, wenn Leute den Mindestabstand und andere Hygieneregeln nicht mehr einhalten, nur weil sie jetzt eine Maske aufhaben», so die einstige Schülerin von Starkoch Andreas Caminada. Grössere Gruppen meidet sie momentan.