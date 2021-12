Genaue Zahl der Durchbrüche ist unbekannt

Die Statistiken des Bundes bestätigen die steigenden Ansteckungen: So lag der Anteil Geimpfter bei den Hospitalisierungen im August noch bei ungefähr 12 Prozent. Heute sind es fast 30 Prozent. Trotzdem ist die Gesamtzahl im Vergleich (noch) tief: So wurden seit Impfbeginn im Januar 2021 in der Schweiz und Lichtenstein 1375 Geimpfte hospitalisiert und es gab 286 Todesfälle. Bei den Ungeimpften waren im selben Zeitraum 6672 im Spital und 973 sind verstorben. Die Zahlen seien aber mit Vorsicht zu interpretieren, da bei vielen Fällen bis im Juli der Impfstatus unbekannt war, schreibt das BAG.



Der Bund erfasst im Zusammenhang mit dem Impfstatuts zudem nur die Hospitalisierungen und Todesfälle. Zu den positiven Testergebnissen gibt es keine Zahlen. Die Dunkelziffer der Impfdurchbrüche dürfte daher höher sein.