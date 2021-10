Ich trainiere neben Leistungssportlern auch mit Menschen, die chronisch krank sind und zum Teil an «unheilbaren» Krankheiten leiden. Einer dieser Klienten erkrankte Ende März 2020 schwer, mit extremem Fieber und Atemnot. Seine Frau schickte mir per Email seine Blutwerte, die nach einer Harnwegsinfektion aussahen. Das passte aber nicht so Recht zusammen mit seinen Atemproblemen. Er bekam die Symptome schnell in den Griff, später stellte sich heraus, dass er sich wahrscheinlich bei seinem Osteopathen mit Corona infiziert hatte. Es gab eine Vielzahl von Fällen dort.