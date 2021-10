Helfen Nasenspülungen gegen Covid-19?

Jetzt untersuchten Wissenschafter*innen der Oregon Health and Science University, ob Nasenspülungen auch in Zusammenhang mit Covid-19 nützlich sein könnten. Dazu werteten sie bereits bestehende Studien mit anderen Nasenviren aus. Das Fazit: Nasenspülungen können den Verlauf einer Covid-Erkrankung positiv beeinflussen. Sie dienen nämlich nicht nur dazu, zähen Schleim und Partikel aus der Nasenhöhle zu entfernen, sondern helfen auch, dass sich die Flimmerhärchen im Naseninnern wieder besser bewegen können, wie in einem Artikel auf Springer Medizin erklärt wird.