Die Lösung unserer Probleme lautet: Salz

...löst Rückstände in der Pfanne

Pfannen wieder in einen akzeptablen Zustand zu bringen, kostet Nerven. Umso dankbarer sind wir um jeden Reinigungstipp: Verteilt das Salz auf allen verkohlten Speiseresten. Kippt in einem zweiten Schritt kochendes Wasser dazu und lasst alles über Nacht ruhen. Die Rückstände in der Pfanne weichen dadurch auf und können problemlos mit einem Schwamm gelöst werden.