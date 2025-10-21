Ist sprudelndes oder stilles Wasser gesünder?

Vor- und Nachteile von Mineralwasser

Schon länger wird ja gemunkelt, dass Mineralwasser nicht so gut sei wie stilles. Aber stimmt das überhaupt? In der Tat ist die Kohlensäure bei Menschen mit empfindlichen Mägen eher kontraproduktiv. Vor allem, wenn man gleich ein ganzes Glas auf einmal davon ext, kann das schnell zu Blähungen, unangenehmem Aufstossen und Sodbrennen führen. Dazu kommt, dass man in der Regel nicht so viel davon trinken kann wie von stillem. Mineralliebhaber nehmen also eher weniger wichtige Flüssigkeit am Tag auf als Anhänger der leisen Version. Aber: Das Blubbern der Kohlensäure regt die Durchblutung des Mundraumes an, fördert die Verdauung und wirkt, falls weit und breit mal kein Essen in Sicht ist, sättigend.